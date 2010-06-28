«Задай вопрос Президенту»: о чем мечтает Александр Лукашенко и будет ли построена в Беларуси трасса «Формулы-1»?

В Беларуси подводят итоги акции «Задай вопрос Президенту». Учащиеся написали тысячи писем и, как уверяют организаторы, все они дойдут до адресата.

Эта почта точно работала без сбоев. Еще в апреле во всех школах и вузах страны появились специальные ящики. В них каждый желающий вне зависимости от возраста мог опустить лист с вопросом Президенту. Уже с первого дня акция вызвала неподдельный интерес среди молодежи. Кое-где даже выстраивались очереди.

Писем не просто много — их тысячи. Расспросили обо всем. О том, так ли нужна школьная форма и как правильно выбрать будущую профессию. Были и совсем взрослые вопросы: выиграет ли страна от вступления в таможенный союз и почему растут цены на углеводородное сырье. Но в безоговорочных лидерах вопросы об отдыхе и спорте. К примеру, ученик 6-го класса Каменецкой школы интересуется: «Будет ли в Беларуси построена трасса для Формулы-1»? Молодежь Ивацевичского района просит построить спортивный комплекс. Юные жители Пружанского района современную школу. И, конечно, о личном. Ребята интересуются, есть ли у Президента мечта, которая еще не осуществилась.

Оксана Прокопеня, главный специалист информационно-идеологического отдела Брестского областного комитета БРСМ:

Школьники и студенты приняли активное участие в этой акции. Было задано огромное количество вопросов. Вопросы была разноплановые, они касались и социальной жизни, и бытовой, экономической жизни государства.

Каждый вопрос дойдет до адресата. Главе государства передадут все письма, заверяют организаторы.

Уже очевидно, что акция удалась. С помощью почтового диалога можно не только узнать, что сегодня волнует молодое поколение белорусов, но и ближе познакомиться с их интересами, взглядами, желаниями.