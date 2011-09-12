Задачи учений «Боевое содружество-2011» успешно выполнены

Такой вывод сделали главы военных ведомств Беларуси и России по завершению боевых стрельб на астраханском полигоне «Ашулук», а также на казахстанском – «Сары-Шаган».

Для белорусских военных это была и подготовка к российско-белорусским учениям «Щит Союза-2011», активная стадия которых пройдет с 19 по 22 сентября. Уже сейчас в районах проведения сосредоточено более пяти тысяч белорусских военнослужащих, около 500 единиц техники, различные летательные аппараты.

Наблюдали за действиями военных представители Азербайджана, Украины, Алжира, Индии, Индонезии, Малайзии и Сирии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Мартиненок, корреспондент СТВ:

Боевые стрельбы завершились. Около часа потребовалось зенитно-ракетным комплексам и истребителям, чтобы полностью выполнить запланированную программу.

В рамках этого совместного учения зрители впервые увидели работу военной системы С-400. К слову, этот комплекс рассчитан на ведение боевых действий даже в ближнем космосе.

Белорусские воинские подразделения приняли участие и в наземных, и в воздушных боевых действиях. Звено Миг-29 провело воздушный бой в формате 4 на 4, а также приняло участие в уничтожении условных бандформирований. Также белорусские зенитчики показали в действии комплексы «Бук», «Оса» и С-300.

На учении присутствовали сразу пять министров обороны: из Беларуси, России, Украины, Армении и Таджикистана. По их оценке, все стрельбы прошли на высоком профессиональном уровне.