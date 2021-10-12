Задача – повысить престиж. Игорь Петришенко принял участие в обсуждении концепции фестиваля национальных культур

Новости Беларуси. Задача не только сохранить, но и повысить уровень престижа. Республиканскому фестивалю национальных культур решено придать новый импульс. Об этом 12 октября шла речь во время первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению уникального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принял заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, теперь все подготовительные мероприятия будут проходить под патронажем правительства. Чтобы фестиваль обрел второе дыхание, нужно уходить от шаблонного проведения праздника, необходимы свежие идеи и, конечно же, новые имена. Поэтому вице-премьер нацеливает всех причастных активно включаться в работу над концепцией культурного форума, сценарными планами и составом жюри уже сейчас. Не должны остаться в стороне и белорусские диаспоры за рубежом.