Зачет по гражданской обороне сегодня сдают руководители министерств и ведомств Беларуси

В течение месяца 20 чиновников проходили дистанционное обучение.

Посредством Интернета они сдали 17 тестов для допуска к финальному зачету.

Знания в сфере гражданской обороны нужны и в мирное время. Ведь именно руководители министерств и ведомств по территориальному или отраслевому принципу возглавляют комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Лариса Кондратова, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Появляется совсем другое представление о самой структуре, об организации всей гражданской обороны. Узнаешь, что этим занимается не только Министерство — оно координирует эту роль. Тут и исполком, и все министерства завязаны в одной системе.

Очень понравилось, что занятия организованы с практическим просмотром. Я такое никогда не видела, мне это интересно просто как человеку. Ну и познавательно. Даже гордость берет, что у нас есть такое хорошее оснащение.