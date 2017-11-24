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Зачем вертолет кружил над крышей торгового центра в Минске?

24 ноября 2017 19:44
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Новости Беларуси. Спасатели водрузили на крышу торгового центра многотонный кондиционер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зачем вертолет кружил над крышей торгового центра в Минске?-1

Специально для этого в МЧС выделили вертолет. Очевидцами столь зрелищного действа стали сотни прохожих. На установку оборудования понадобились считанные минуты, а вот подготовка специалистов заняла несколько дней.

Зачем вертолет кружил над крышей торгового центра в Минске?-4

Максим Терещенко, руководитель полетов:
В данном случае сложность в том, что, во-первых, объект высокий, во-вторых, ограниченное пространство, близость стен, существуют препятствия. Работа должна выполняться ювелирно.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Максим Терещенко

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