Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?

Новости Беларуси. О профилактике COVID-19 минчанам продолжают рассказывать представители волонтерского движения «Доброе сердце», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В крупных торговых центрах активисты БРСМ информируют посетителей о важности вакцинации и напоминают о соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. Кроме того, у волонтера можно получить брошюру, в которой среди необходимой информации есть QR-код со ссылкой на полный перечень пунктов, где проводится вакцинация, в том числе в выходные дни.

Александра Боженова, волонтер:

Агитационная работа проводится на протяжении уже более месяца. Если какие-то вопросы у людей возникают, наши волонтеры подскажут, так как для них был проведен интенсив обучающий. Так как наши агитационные работы проходят в центрах, где имеются пункты вакцинации, многие спрашивают как раз таки, как к нему пройти, где пройти. Также интересуются, какие вакцины желательно использовать для своей вакцинации.