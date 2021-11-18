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Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?

18 ноября 2021 13:55
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Новости Беларуси. О профилактике COVID-19 минчанам продолжают рассказывать представители волонтерского движения «Доброе сердце», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?-1

В крупных торговых центрах активисты БРСМ информируют посетителей о важности вакцинации и напоминают о соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. Кроме того, у волонтера можно получить брошюру, в которой среди необходимой информации есть QR-код со ссылкой на полный перечень пунктов, где проводится вакцинация, в том числе в выходные дни.  

Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?-4

Александра Боженова, волонтер:  
Агитационная работа проводится на протяжении уже более месяца. Если какие-то вопросы у людей возникают, наши волонтеры подскажут, так как для них был проведен интенсив обучающий. Так как наши агитационные работы проходят в центрах, где имеются пункты вакцинации, многие спрашивают как раз таки, как к нему пройти, где пройти. Также интересуются, какие вакцины желательно использовать для своей вакцинации.  

Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?-7

По-прежнему стоит задача вакцинировать от COVID-19 не менее 60 % населения Беларуси для создания иммунной прослойки. Для этого важно повышать грамотность людей в вопросах иммунизации, чем и будут продолжать заниматься активисты БРСМ.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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