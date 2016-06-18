Зачем извозчики спускали вагоны с рельсов и как Ленин заочно работал машинистом: белорусским трамваям — 118 лет

Совершеннолетие с вековой приставкой. Самому старому трамваю Беларуси сегодня исполнилось 118 лет. Именно в этот день, в 1898 году, впервые по улочкам Витебска проехал электрический вагончик. Намного раньше, чем такой же транспорт появился в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще один любопытный факт: вместе с трамваем в город пришло и электричество. О более, чем вековой истории рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История витебского трамвая начинается у входа в депо. Здесь установлен памятник тому самому вагончику, который в 1898 году первым пробежался по городским улочкам. Двигался он со скоростью всего лишь 14 километров в час. Потому мальчишки конца 19 века считали за честь догнать невиданного железного зверя и бесплатно проехать на подножке.

Оксана Захарченко, заведующий архивом Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Прокатиться на бричке стоило 20 копеек, а проезд на трамвае стоил 5 копеек. Естественно, была конкуренция – извозчикам не нравился трамвай. Они даже пытались произвести какие-то диверсии – подкладывали камни, чтобы трамвай сходил с рельсов. И у них тогда появлялись клиенты

В летописи белорусского трамвайного движения немало и других интересных фактов.

Анастасия Бут, СТВ:

15 мая 1923 года Ленин был зачислен почетным машинистом Витебской центральной электростанции. Здесь даже хранилась его трудовая книжка. Правда, сам Владимир Ильич не работал. За него в смену выходили лучшие работники, а причитавшееся ему содержание уходило на строительство воздушного флота.

Сотни любопытных экспонатов хранятся в Народном музее витебского трамвая. Немало примечательных фактов, пусть и не вековой давности, помнят старожилы депо. Например, о трамвае, который первым пошел по Витебску в послевоенные годы.

Михаил Смольников, слесарь-электрик трамвайного депо Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

До столетия он был у нас буксиром по территории депо, буксировали неисправные вагоны. Но, а затем, перед 100-летием, затеяли его отремонтировать капитально и на параде он был техники. – По городу ездил? – По городу, да. А к 110-летию решили поставить его на постамент.

Сегодня в депо – более сотни трамваев. В сутки они потребляют около 30 тысяч киловатт. Такого количества энергии хватило бы 100-квартирному дому на несколько месяцев.

Дмитрий Поляков, главный инженер Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

На линии выпускается около 60 единиц трамваев по 9 маршрутам. Ориентировочная перевозка пассажиров составляет около 80 тысяч человек в сутки.

Историю витебского трамвая сегодня пишут не только его работники, но и горожане. Экскурсионный трамвайчик — безусловный герой на всех праздниках города. Здесь организуют первые свидания, делают предложения руки и сердца и даже устраивают дискотеки.