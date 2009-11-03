«Зачарованная выставка» Оксаны Аракчеевой

Году родной земли и людям посвящается. Выставка портретов Оксаны Аракчеевой приглашает в литературный музей Максима Богдановича.

Этой экспозицией художница начинает новую серию женских портретов. Мастеру позировали журналисты, жены послов, а также родные и друзья. Но свои художественные образы они впервые увидят только сегодня. Такова задумка автора и потому выставка получила название – зачарованная. Помимо новых работ, здесь графические портреты и живописные полотна 80-90-х годов, которые ни разу не выставлялись.