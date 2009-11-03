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«Зачарованная выставка» Оксаны Аракчеевой

03 ноября 2009 12:31
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Году родной земли и людям посвящается. Выставка портретов Оксаны Аракчеевой приглашает в литературный музей Максима Богдановича.

Этой экспозицией художница начинает новую серию женских портретов. Мастеру позировали журналисты, жены послов, а также родные и друзья. Но свои художественные образы они впервые увидят только сегодня. Такова задумка автора и потому выставка получила название – зачарованная. Помимо новых работ, здесь графические портреты и живописные полотна 80-90-х годов, которые ни разу не выставлялись.

# общество # Фотофакт

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