Забудьте о боли! Стоматолог рассказала об эффективных способах лечения чувствительности зубов

Чувствительность зубов – это состояние, при котором зубы реагируют на различные раздражители, такие как холод, горячее, сладкое или кислое, вызывая острую боль или дискомфорт. Симптомы чувствительности зубов могут включать кратковременную острую боль при контакте с раздражителем.

Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, повышенной чувствительностью зубов страдает каждый второй житель нашей Земли. Здоровый зуб не должен так остро реагировать на такие раздражители. Если у зуба отсутствуют ткани вследствие стирания, или откола, или из-за кариозных полостей, то тогда зуб начинает остро реагировать на внешние раздражители.

Причины появления чувствительности зубов могут быть разными. Основные факторы включают наличие обнаженных корней зубов из-за сокращения десен, стирание эмали, кариес, трещины в зубах, налет, а также процедуры стоматологического лечения, такие как пломбирование или отбеливание зубов.

Анастасия Джалилова:

Зуб у нас состоит из эмали и подлежащего дентина. После дентина идет именно сосудисто-нервный пучок, или, как еще называют, пульпа. Так вот, при воздействии раздражителей на зуб эмаль у нас не реагирует никак. Нервные окончания находятся в дентине, именно в дентинных трубочках, которые окружены жидкостью. И вот когда на зуб воздействуют какие-либо раздражители, то эти нервные волокна в этих трубочках начинают колебаться, и это создает именно болезненные ощущения.

Осложнения от чувствительности зубов могут включать ограничения в выборе продуктов питания из-за боли, повышенную чувствительность к жеванию и затруднения в поддержании хорошей гигиены из-за болезненного ощущения.

Анастасия Джалилова:

Если чувствительность зубов вызвана незначительной убылью ткани или она в пределах эмали, мы покрываем зубы фторосодержащими препаратами либо препаратами, которые называются десенситайзеры. Они запечатывают поверхность зуба и как раз таки мешают проведению этого нервного импульса в дентинном канале, чтобы зубы не реагировали на внешние раздражители. Если чувствительность вызвана либо кариозной полостью, либо некачественной пломбой, под которой уже зреет кариозный процесс, тогда проводится лечение с заменой этой некачественной пломбы полностью с восстановлением анатомической формы зуба.

Профилактика чувствительности зубов включает ежедневную правильную чистку, использование нитей, регулярное посещение стоматолога для профилактических осмотров и профессиональной чистки, а также ограничение потребления кислых и сладких продуктов.