Заблудившаяся в Витебской области 65-летняя ягодница после 4 суток скитаний вышла из леса только в Минской области

Любовь к бруснике сыграла с Вандой Ивановной злую шутку. Заядлая ягодница за день успела собрать 10 килограммов брусники. А с наступлением темноты поняла, что заблудилась. С собой ни очков, ни мобильного телефона.

Ванда Нестеренок:

Только пить хотелось. И все время думала, когда я буду спать уже на своей кровати.

В лесу Ванда Ивановна прошла настоящую школу выживания. Ночь под проливным дождем, ходьба по зыбкому болоту и нашествие диких кабанов – испытание не для слабонервных.

Наконец, сориентировавшись на шум комбайнов, женщина вышла к деревне, но не в Докшицком, а в Мядельском районе. Оказалось, за время скитаний по лесу она успела пересечь границу Витебской и Минской области.

Случись это немного западнее в соседнем Поставском районе, Ванда Ивановна, выйдя из леса, услышала бы литовскую речь, перейдя границу не областную, а государственную.

Ванда Нестеренок:

Я никому не пожелаю того, что я испытала. Бог помог – я вышла к людям.

Искали заблудившуюся ягодницу всем миром. Вместе с полсотней жителей окрестных деревень, милиционерами и спасателями прочесывали лес и родственники. Из Витебска на поиски даже успели отправить вертолет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Нестеренок:

Одни сутки не было, вторые, третьи. У меня уже были разные сомнения.

В целом по области только в этом году пропали 19 человек, ушедших за дарами леса. Двое из них до сих пор остаются в розыске. Всему виной пренебрежение мерами предосторожности.

Александр Коляго, начальник смены пожарной аварийно-спасательной части № 2 Докшицкого РОЧС:

Необходимо взять яркую одежду, помнить о том, что всегда нужно за собой оставлять какой-то знак, чтобы в любой момент можно было вернуться и сориентироваться. Также нужно иметь при себе минимальный запас лекарств, мобильную связь. Не забыть предупредить родственников, соседей, знакомых.

Собранную бруснику Ванда Ивановна домой все же принесла. Но детям пообещала, что в лес одна и без мобильного телефона никогда не пойдет. Как бы не манила любимая ягода.