Забить гвоздь ковшом харвестера и оценить племенных коров: чем удивляют на «БелАгро-2016»

Новости Беларуси. После работы в секциях участники Форума отправились на выставку «БелАгро-2016». Она открылась сегодня на территории аэропорта Минск-1. Свою продукцию на этой крупнейшей выставочной площадке представляет рекордное количество компаний — свыше пяти сотен из 20 стран. Там сейчас находится съемочная группа телеканала СТВ. На прямую связь со студией выходит корреспондент Евгений Пустовой. Как презентуют свои возможности отечественные производители?

Это самый увлекательный и масштабный форум аграриев. Как говорится, никаких гвоздей. А гвоздями здесь стали многие номера. Инновационных продуктов тут с каждым годом все больше, как молока у белорусских коров. С выставки племенных буренок организаторы никогда в молоко не попадали. У посетителей всегда живой интерес к конкурсам коров.

Но первый день выставки все-таки более с прагматичным интересом, о котором говорила и спикер Российской Федерации Валентина Матвиенко, и множество гостей.

Анна Лягуская, специалист по внешнеэкономической деятельности сельскохозяйственного предприятия (Беларусь):

Основные зарубежные партнеры – это Россия, Польша. Также ягоду в свежем виде (клюкву) мы продаем в Англию. Сейчас работаем на перспективу с Германией, Италией. Напрямую сотрудничаем с Москвой. А там они сами стараются, покупают у нас продукцию, где-то у них идет переработка.

Белорусская клюква и брусника – ягоды, которые манят потребителей из разных стран и континентов. Кстати, именно «БелАгро» открывает миру наши продукты. Одна из разработок ученых-аграриев – железные исполины полей. Белорусская площадка становится своеобразной платформой для бизнес-контактов и крупных контрактов. Здесь более полутысячи предприятий. Наш оператор даже успел снять переговоры на одной из первых сделок «БелАгро».

Российское Иваново знаменито своими невестами и караваем. Давайте послушаем, о чем говорят наши гости.

Александр Илларионов, заместитель директора предприятия агропромышленного комплекса (Россия):

Сотрудничество, наверное, по торговой сфере, потому что я знаю, что у вас очень хорошая продукция и у нас очень хорошая продукция. Почему бы не представлять свои интересы на вашей территории?

«БелАгро» - это одновременно и деловая площадка, и яркий фестиваль. Среди этого хлебосолья сыр катается как в масле, а белорусские мастера сцены здесь на коне. Найти общий язык деловых контактов легче всего под мелодичные песни.

Белорусский летний фестиваль умело подогревает интерес к нашей отечественной продукции. В этом году на «БелАгро» фермеры, бизнесмены и дилеры прилетели со всех сторон Евразии. Слово «прилетели» подходит к нынешнему форуму лучше всего, ведь сама выставка проходит на полях аэропорта Минск-1. И белорусские аграрии надеются, что после этого «БелАгро-2016» поднимутся на новые высоты.