Забег на шпильках пройдет в Гомеле

Развлекательное шоу «Бег на каблуках» состоится 12 сентября.

В Беларуси подобное состязание будет проводиться во второй раз, и снова в городе над Сожем.

Как отметили организаторы, в оригинальных забегах смогут поучаствовать девушки старше 18 лет. Им будет предложено на шпильках высотой более 7 см преодолеть спортивную дистанцию в 60 метров возле медицинского университета в центре города. При выборе конкурсанток предпочтение будет отдаваться девушкам, пришедшим в платьях и юбках.

Все это будет проходить в окружении розовых воздушных шаров, флагов, лент и другой праздничной атрибутики под аплодисменты сотен зрителей, которым, кроме яркого зрелища, обещаны конкурсы и памятные сувениры, пишет «Рэспублiка».