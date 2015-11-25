Забавное видео: женщина, вооружившись кухонной лопаткой, пытается убить паука

Новости Великобритании. Женщина, которую в интернете уже прозвали «Ирландская мамочка», более трех минут пыталась набраться мужества, чтобы убить большого паука, сидящего на стене в кухне. Все это время она уговаривает себя вслух: «О боже, вперед! Сделай это!»

Она угрожающе машет кухонной лопаткой, но, тем не менее, устрашающее насекомое остается нетронутым, сообщает The Daily Mail.

Каждый раз, приближаясь к насекомому, она кричит и трясется от страха. Закрывает лицо руками, пытаясь справиться со стрессом.

Наблюдают за происходящим пес и сын женщины. Мальчик истерично смеется на заднем плане, снимая свою мать на камеру телефона. Он только предупредил маму не подпускать собаку к пауку.

Отгородившись от собаки креслом, женщина продолжает свое нелегкое задание, но время идет, а она все еще стоит и машет лопаткой возле невредимого паука.

Иногда она начинает смеяться от собственной беспомощности.