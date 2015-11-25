Забавное видео: женщина, вооружившись кухонной лопаткой, пытается убить паука

Новости Великобритании. Женщина, которую в интернете уже прозвали «Ирландская мамочка», более трех минут пыталась набраться мужества, чтобы убить большого паука, сидящего на стене в кухне. Все это время она уговаривает себя вслух: «О боже, вперед! Сделай это!»
Она угрожающе машет кухонной лопаткой, но, тем не менее, устрашающее насекомое остается нетронутым, сообщает The Daily Mail.
Каждый раз, приближаясь к насекомому, она кричит и трясется от страха. Закрывает лицо руками, пытаясь справиться со стрессом.
Наблюдают за происходящим пес и сын женщины. Мальчик истерично смеется на заднем плане, снимая свою мать на камеру телефона. Он только предупредил маму не подпускать собаку к пауку.
Отгородившись от собаки креслом, женщина продолжает свое нелегкое задание, но время идет, а она все еще стоит и машет лопаткой возле невредимого паука.
Иногда она начинает смеяться от собственной беспомощности.
Но в результате она все же резко приближается и бьет паука кухонной лопаткой.
Женщина приглядывается к пауку поближе (а вдруг он еще живой?!) и решает, что он все же не двигается. Еще немного потрогав его лопаткой, она успокаивается – враг повержен!
Перевод: Лилия Соломенкова