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Забавное видео: женщина, вооружившись кухонной лопаткой, пытается убить паука

25 ноября 2015 09:53
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Новости Великобритании. Женщина, которую в интернете уже прозвали «Ирландская мамочка», более трех минут пыталась набраться мужества, чтобы убить большого паука, сидящего на стене в кухне. Все это время она уговаривает себя вслух: «О боже, вперед! Сделай это!»

Забавное видео: женщина, вооружившись кухонной лопаткой, пытается убить паука-1

Она угрожающе машет кухонной лопаткой, но, тем не менее, устрашающее насекомое остается нетронутым, сообщает The Daily Mail.

Каждый раз, приближаясь к насекомому, она кричит и трясется от страха. Закрывает лицо руками, пытаясь справиться со стрессом.

Наблюдают за происходящим пес и сын женщины. Мальчик истерично смеется на заднем плане, снимая свою мать на камеру телефона. Он только предупредил маму не подпускать собаку к пауку.

Отгородившись от собаки креслом, женщина продолжает свое нелегкое задание, но время идет, а она все еще стоит и машет лопаткой возле невредимого паука.

Иногда она начинает смеяться от собственной беспомощности. 

Забавное видео: женщина, вооружившись кухонной лопаткой, пытается убить паука-4

Но в результате она все же резко приближается и бьет паука кухонной лопаткой.

Женщина приглядывается к пауку поближе (а вдруг он еще живой?!) и решает, что он все же не двигается. Еще немного потрогав его лопаткой, она успокаивается – враг повержен!

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Необычное

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