Забастовки во Франции обходятся казне от 200 до 400 млн. евро в день

А столкновения демонстрантов с полицией, которые сопровождают акции протеста, вредят имиджу Франции в мире. Ожидается, что на этой неделе французский парламент окончательно одобрит законопроект о повышении пенсионного возраста на два года. Жители отступать не намерены и готовы продолжать забастовки. Стране грозит транспортный коллапс – не работает четверть автозаправочных станций. Нефтеперерабатывающие заводы блокируют протестующие.