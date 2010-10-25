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Забастовки во Франции обходятся казне от 200 до 400 млн. евро в день

25 октября 2010 11:04
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А столкновения демонстрантов с полицией, которые сопровождают акции протеста, вредят имиджу Франции в мире. Ожидается, что на этой неделе французский парламент окончательно одобрит законопроект о повышении пенсионного возраста на два года. Жители отступать не намерены и готовы продолжать забастовки. Стране грозит транспортный коллапс – не работает четверть автозаправочных станций. Нефтеперерабатывающие заводы блокируют протестующие.
# Экономика # общество

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