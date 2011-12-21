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  • Забастовки в Европе. Во Франции из-за стачки сотрудников служб безопасности в аэропортах страны образовались огромные очереди: около недели рейсы вылетают с опозданием

Забастовки в Европе. Во Франции из-за стачки сотрудников служб безопасности в аэропортах страны образовались огромные очереди: около недели рейсы вылетают с опозданием

21 декабря 2011 11:35
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Новости Европы. Сотрудники аэропортов требуют от властей улучшения условий труда и увеличения заработной платы. Но переговоры пока результатов не принесли.

Правительство заявило, что если акция протеста сегодня не закончится, то обеспечивать безопасность в аэропортах временно будут полицейские.

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Забастовка во французском аэропорту

Непростая ситуация и в столице Словении Любляне. Накануне недовольные антикризисной программой правительства, захватили здание Министерства труда. Впрочем, активисты сразу покинули административный комплекс после прибытия полиции.

О забастовке объявили и работники транспорта в Бельгии. Вечером не будут ходить поезда из Лондона до Брюсселя и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт

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