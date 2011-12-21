Забастовки в Европе. Во Франции из-за стачки сотрудников служб безопасности в аэропортах страны образовались огромные очереди: около недели рейсы вылетают с опозданием

Новости Европы. Сотрудники аэропортов требуют от властей улучшения условий труда и увеличения заработной платы. Но переговоры пока результатов не принесли.

Правительство заявило, что если акция протеста сегодня не закончится, то обеспечивать безопасность в аэропортах временно будут полицейские.

Непростая ситуация и в столице Словении Любляне. Накануне недовольные антикризисной программой правительства, захватили здание Министерства труда. Впрочем, активисты сразу покинули административный комплекс после прибытия полиции.

О забастовке объявили и работники транспорта в Бельгии. Вечером не будут ходить поезда из Лондона до Брюсселя и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.