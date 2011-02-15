Забастовки: огромные пробки парализовали движение в Афинах

24-часовую забастовку проводят работники всех видов общественного транспорта.

Во второй половине дня тысячи недовольных намерениями властей реорганизовать данную отрасль вышли на улицы столицы и маршем намерены пройти до здания парламента. Именно там сегодня решается судьба данного законопроекта.

Парализовано движение и в столице Бельгии. На несанкционированную забастовку вышли водители общественного транспорта и подземки. Однако на такие крайние меры их толкнули не социальные проблемы, а участившиеся случаи нападения пассажиров на машинистов электропоездов. Одно из них было накануне. При этом хулиган скрылся.