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Забастовки: огромные пробки парализовали движение в Афинах

15 февраля 2011 15:51
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24-часовую забастовку проводят работники всех видов общественного транспорта.

Во второй половине дня тысячи недовольных намерениями властей реорганизовать данную отрасль вышли на улицы столицы и маршем намерены пройти до здания парламента. Именно там сегодня решается судьба данного законопроекта.

Парализовано движение и в столице Бельгии. На несанкционированную забастовку вышли водители общественного транспорта и подземки. Однако на такие крайние меры их толкнули не социальные проблемы, а участившиеся случаи нападения пассажиров на машинистов электропоездов. Одно из них было накануне. При этом хулиган скрылся.

# общество

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