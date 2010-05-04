Забастовка специалистов, рабочих и служащих в Греции: люди недовольны антикризисными мерами правительства

Власти планируют сократить зарплаты и повысить налоги.

Помимо работников аэропортов, на работу не выйдут машинисты, врачи, продавцы, журналисты, коммунальщики.

Не будут ходить морские суда и частично общественный транспорт. Протестующие атаковали даже афинский Акрополь. Около ста человек собрались на скале, где расположен всемирно известный храмовый комплекс 5 века до нашей эры.

Это ответ греческих профсоюзов на жесткие антикризисные меры правительства. Власти были вынуждены на них пойти, чтобы существенно сократить госрасходы для получения кредитов от Евросоюза и МВФ.

Накануне несколько десятков преподавателей штурмовали здание телевидения, захватили студию и прервали выпуск новостей. Бунтарей быстро вывели из здания.