Забастовка польских таможенников парализовала все пункты пропуска на брестском участке белорусско-польской границы.

Польские таможенники выставили шлагбаумы и выкатили "ежи". На каждом пункте с соседней стороны работает только по одному таможеннику. На въезд и выезд оформляются только туристические автобусы, дипломатический транспорт и авто со скоропортящимися грузами.

На польской территории образовались очереди до 15 километров. На нашей, - больших очередей не зафиксировано. В связи со сложившейся ситуацией пограничники рекомендуют всем гражданам до прояснения ситуации отложить поездки в Польшу.



Власти Польши начали переговоры с бастующими таможенниками.