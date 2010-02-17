За золотую медаль Ванкувера по цене лома можно выручить 500 долларов

Газета Wall Street Journal «взвесила» и оценила медали Олимпийских игр в Ванкувере.

Награды Ванкувера — самые увесистые в истории Олимпийских игр, отмечает газета. Каждая медаль весит от 500 до 576 граммов.

По цене лома золото Ванкувера стоит около 500 долларов, поскольку медаль отлита из серебра и лишь покрыта золотом. Соответственно, стоимость олимпийского «серебра» будет вдвое меньше.

Газета отмечает, что награды Ванкувера не только самые увесистые, но и одни из самых дорогих в новейшей истории из-за роста цен на драгоценные металлы на мировых рынках.

Для сравнения, олимпийское «золото», выигранное в Сиднее в 2000 году, стоило бы в виде лома всего 80 долларов из-за тогдашнего обвала цен на тройскую унцию и миниатюрного дизайна медалей.

Конечно, отмечает бизнес-издание, в случае финансовых затруднений олимпийские медалисты не станут сдавать награды на лом, а выставят их на аукцион. Например, на электронных торгах eBay олимпийское серебро недавно ушло по 7 тысяч долларов за медаль, пишет NEWSru.com.