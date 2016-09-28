За значительные заслуги Орденом Почёта награждены 28 сентября члены Совета Республики

Новости Беларуси. Государственных наград указом Президента 28 сентября удостоены члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за значительный вклад в реализацию социальной и экономической политики страны, заслуги в развитии законодательства и парламентаризма