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За значительные заслуги Орденом Почёта награждены 28 сентября члены Совета Республики

28 сентября 2016 19:47
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Новости Беларуси. Государственных наград указом Президента 28 сентября удостоены члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за значительный вклад в реализацию социальной и экономической политики страны, заслуги в развитии законодательства и парламентаризма

Орденом Почета награждены генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Юрий Козиятко, первый заместитель гендиректора предприятия «Гродно Азот» Тамара Последняя и директор Дворца культуры в Молодечно Светлана Сороко.

# общество # Госнаграды

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