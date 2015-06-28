За жизнью дерева-брокколи, растущего в Швеции, наблюдают более 18 тысяч поклонников в Instagram

Новости Швеции. Шведский художник Патрик Сведберг на протяжении двух лет ведет фотоблог, в котором выкладывает снимки одного и того же дерева.
Новости Швеции. Шведский художник Патрик Сведберг на протяжении двух лет ведет фотоблог, в котором выкладывает снимки одного и того же дерева.
На своем сайте художник рассказывает, что в 2013 году, когда шел к себе в мастерскую, обратил на него внимание. Говорит, что дерево буквально приковало к себе внимание. Сведберг называет свою зеленую музу «деревом-брокколи» и каждый раз, когда проходит мимо, фотографирует его.
Удивительно, но за жизнью растения следит более 18 тысяч подписчиков в Instagram.
Патрик уверен, что каждый кадр необычен. Он уверен, что подписчики «дерева-брокколи», просматривая его фото и видео, вдохновляются. Для кого-то растение стало настоящим другом. И каждая мелочь способна заставить человека задуматься и восхититься.
Патрик Сведберг, художник:
Иногда это красивое небо. Иногда это 90-летняя пара, которая прогуливается рядом. Иногда это птицы или звезды. Однажды я снял северное сияние над деревом-брокколи, но есть вещи, которых вы никогда не увидите. Дерево и озеро так расположены, что вы никогда не увидите закат позади дерева.
Дерево на берегу озера Веттерн благодаря усилиям Патрика Сведберга стало настоящим арт-объектом.
У этих объектов искусства нет страничек в социальных сетях. Но для того, чтобы сделать фотографию с ними, выстраиваются целые очереди. В июне на Комсомольском озере в Минске открылась выставка под открытым небом «Арт-остров».
В пилотном проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 14 инсталляций. Каждая фигура требует определённого толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать рыбный день, нелётную погоду и даже мелодию. Лучше один раз увидеть – смотрите видео.