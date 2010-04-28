За выловленную до 30 мая щуку штраф - более полутора миллионов

С 1 апреля по 30 мая в Республике Беларусь введен запрет на лов щук. Диспетчеру горячей линии, которая работает круглосуточно, дозвонившийся отставляет координаты места предполагаемого преступления. И ни секунды не мешкая, на место выезжает оперативная группа, чтобы поймать в сети правосудия рыбака-нарушителя.

Тамара Барсук, начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

За первый квартал 2010 года зафиксировано 1175 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

За незаконный вылов щуки, а именно в запретное время, предусмотрены штрафные санкции от 10 до 50 базовых величин.

Помимо размера самого штрафа, который может достигнуть более полутора миллионов, ещё придется возместить ущерб причиненный природе. А это от 1 до 3 базовых величин за одну пойманную рыбку. Наказание рублем действует безотказно.