За выловленную до 30 мая щуку штраф - более полутора миллионов

Тамара Барсук, начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
За первый квартал 2010 года зафиксировано 1175 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
За незаконный вылов щуки, а именно в запретное время, предусмотрены штрафные санкции от 10 до 50 базовых величин.
Помимо размера самого штрафа, который может достигнуть более полутора миллионов, ещё придется возместить ущерб причиненный природе. А это от 1 до 3 базовых величин за одну пойманную рыбку. Наказание рублем действует безотказно.