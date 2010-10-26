За выброшенный из окна мусор - штраф до миллиона рублей

Что можно сделать, если вы видите человека, который выбрасывает мусор из окна квартиры на тротуар? Можно ли написать заявление в милицию? Какие меры могут быть приняты в отношении нарушителя?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, такие действия подпадают под ст. 17.1 «мелкое хулиганство» или под ст. 21:16 «нарушение правил пользования жилыми помещениями». В первом случае заявление будет рассматриваться в самом отделении милиции. Тогда нарушитель может получить штраф от двух до 30 базовых величин (от 70 тыс. до миллиона рублей) или административный арест.

Дело также может быть передано и в ЖЭУ. Там к нарушителю могут отнестись по-разному: провести профилактическую беседу на первый раз и отпустить либо, если ситуация повторится, применить статью 21:16. И тогда нарушителю «светит» штраф от 10 до 30 базовых величин.



Только вину нарушителя еще придется доказать. Должны быть свидетельские показания или фотографии, на которых четко можно определить, что это он, сообщаетCTV.BY со ссылкой на газету «Звязда ».