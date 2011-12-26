За время забастовки индийских врачей погибли, по меньшей мере, 40 больных

Новости Индии. В Индии бастуют врачи северо-западного штата Раджастхан.

Пятый день не выходят на работу более 3,5 тысяч медиков. Они требуют повышения зарплаты. В забастовке участвуют также около 20 тысяч медработников, занятых по контракту. Они призывают чиновников выполнить прошлогоднее обещание Минздрава и перевести их на штатные должности.

Власти пытаются вести переговоры, однако ситуация с каждым днем становится все хуже. Во многих населенных пунктах работающих врачей совсем не осталось. Это привело к гибели, по меньшей мере, сорока больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..