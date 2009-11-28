За владение советской символикой в Польше будут штрафовать и сажать в тюрьму

Президент Польши Лех Качински подписал закон, согласно которому владение советской символикой может караться штрафом или даже тюрьмой.

Согласно документу, человек, который владеет, покупает или распространяет предметы или звукозаписи с содержанием советских символов может быть оштрафован или подвергнут тюремному заключению на два года.

Левое крыло в польском сейме уже подвергло закон критике, его депутаты заявляют, что нормативный акт трудно применить на практике из-за неточностей, которые там содержатся. В законе нет четкого перечня запрещенных символов, кроме того его действие не распространяется на случаи, когда советская символика используется в образовательных или художественных целях. Кроме того, приобретать и хранить символы советской эпохи коллекционерам также не запрещается, пишет NEWSru.com.

Документ был предложен правой партией «Закон и порядок» и поддержан проправительственной «Гражданской платформой». «Коммунизм необходимо приравнять к фашизму», — заявил лидер «Закона и порядка» Збигнев Ромашжевски.