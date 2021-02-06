За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с коронавирусом, выписаны – 1797

Новости Беларуси. Беларусь вышла на волнообразное плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказала Елена Богдан, в среднем за сутки выявляют около 1 700 новых случаев. Реже встречаются тяжелые формы болезни, меньше стало пациентов с пневмониями.