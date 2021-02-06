За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с коронавирусом, выписаны – 1797

Новости Беларуси. Беларусь вышла на волнообразное плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказала Елена Богдан, в среднем за сутки выявляют около 1 700 новых случаев. Реже встречаются тяжелые формы болезни, меньше стало пациентов с пневмониями.
Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждено почти 257 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 244 941 человек. По данным ведомства, за прошедшие за сутки с положительным тестом в стране зарегистрированы 1 787 пациентов, выписаны – 1 797.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 773 пациента с выявленным коронавирусом.