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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с коронавирусом, выписаны – 1797

06 февраля 2021 13:14
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Новости Беларуси. Беларусь вышла на волнообразное плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказала Елена Богдан, в среднем за сутки выявляют около 1 700 новых случаев. Реже встречаются тяжелые формы болезни, меньше стало пациентов с пневмониями.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с коронавирусом, выписаны – 1797-1

Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждено почти 257 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 244 941 человек. По данным ведомства, за прошедшие за сутки с положительным тестом в стране зарегистрированы 1 787 пациентов, выписаны – 1 797.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 773 пациента с выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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