За сутки в Беларуси выпало до 40% месячной нормы осадков

По данным на утро высота покрова по республике была от 16 сантиметров до полуметра. Таких показателей в районе метеостанции Нарочь не было с 2004 года.Снег идет и сейчас и, по прогнозам синоптиков, такая погода будет в республике в ближайшие три дня.

Обстановка на дорогах сложная. В столице с утра на главных магистралях выросли пробки, не обошлось и без аварий. В основном – это столкновения и заносы. Большие проблемы для водителей и пешеходов возникли в спальных районах. Дороги и тротуары оказались не расчищены и пешеходы пробирались в прямом смысле по сугробам. Машины буксовали. Многие опоздали на работу.

Снег идет и сейчас и, по прогнозам синоптиков, такая погода будет в республике в ближайшие три дня. На трассы выехала снегоуборочная техника. Автолюбителям рекомендовано не парковать машины вдоль обочин и по возможности воздержаться от поездок.