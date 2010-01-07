За сутки из Минска вывезли около 15 тысяч кубометров снега

Для этого задействовано свыше двухсот большегрузных машин. Начиная со вчерашнего вечера, на расчистку магистралей вышли свыше 700 единиц спецтехники.

Работу снегоуборочных машин облегчает невысокая загрузка дорог. Коммунальщики надеются, что справиться со снегом им удастся уже в ближайшие часы.

Дмитрий Мархель, начальник участка по содержанию объектов благоустройства УП «Ремавтодор»:

– Наше предприятие переведено на круглосуточный режим работы. Вывезено порядка 45 тысяч кубометров снега.

Минувшей ночью снег от слабого до умеренного прошел на всей территории республики. Сейчас небольшие осадки наблюдаются только по востоку республики и в Минской области.