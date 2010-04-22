За сосульку ответят коммунальщики: 5 лет лишения свободы грозит начальнику одного из брестских ЖЭСов

Зимой на вверенном ему участке с крыши дома упала ледяная глыба. Пострадал ребенок. 13-летней девочке теперь понадобится два года реабилитации.

Именно с крыши дома №36 на бульваре Космонавтов упала огромная ледяная глыба. В это время 13-летняя Настя возвращалась домой из школы. Лед чудом не убил ребенка. Девочку с тяжелейшими травмами черепа и ушибом головного мозга доставили в больницу.

Врачи так и сказали: «родилась в рубашке». Больше месяца девочка была под пристальным вниманием медиков. И впереди еще два года реабилитации. Именно безразличие коммунальщиков привело к трагедии. Ведь жильцы этого дома не раз обращались к ним с просьбой почистить крышу. Однако наледь так и не убрали. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника ЖЭСа, к которому относится территория этого дома.

Денис Макаревич, следователь прокуратуры московского района Бреста:

– Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ЖЭСа №10 Кравчука Александра Николаевича по статье 428 – «служебная халатность». Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения относительно данного гражданина и сегодня же он будет отстранен от должности.

У работников ЖЭСа есть своя точка зрения на случившуюся трагедию.

Александр Кравчук, начальник ЖЭСа №10 Бреста:

– Все меры принимались. Сами знаете какая была обстановка зимой.

Последнюю точку в этом деле поставит суд. Однако уже сейчас очевидно, что трагедии можно было избежать.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.