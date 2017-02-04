За рулем «Беларуса» – я босс: норвежский фермер о том, почему выбирает тракторы МТЗ

Между прочим, белорусская техника, в которой немало и российской начинки, становится чуть ли не членом семьи у зарубежных обладателей. Совсем недавно мы были в гостях у испанского фермера, и он так эмоционально хвалил трактор «Беларус»! Еще один фанат МТЗ – норвежец – его мы тоже показывали мельком, благодаря его нестандартной фразе в рекламном ролике – он признался: если бы этот трактор был женщиной, то оказался бы у него в постели! Наш обозреватель Яна Шипко отыскала этого фермера в Норвегии.

Яна Шипко, обозреватель:

Опередить Осло в рейтинге самых дорогих городов мира способны разве что швейцарские Цюрих и Женева. Дороговизна – один из немногих стереотипов о Норвегии, который здесь не разрушается. Зато страна фьордов со своей холодной красотой способна оказать теплый прием белорусам и белорусскому. И мы в этом не раз убедились.

К северо-востоку от Осло жизнь течет размеренно. Регион традиционно сельскохозяйственный. Местечко Лёренскуг даже свое название получило от старинной фермы. В относительном отдалении от фьордов преобладают равнины. Застройка на этих полях запрещена. Можно лишь возделывать землю. И, кажется, с этим неплохо справляются «Беларусы».

Мы в гостях у потомственного фермера Тура Ёхана. Хозяин встречает традиционными норвежскими блюдами. Если на побережье на столе все больше рыба, здесь – мясо.

Тур Ёхан Рёри, фермер:

Берем засоленное мясо свинины. Потом просто смешиваем все и варим пару часов без специй и соли.

Почти как в Беларуси отварной картофель здесь главный гарнир. Все продукты, кстати, собственного производства.

Тур Ёхан Рёри:

Эта комната выглядит так же, как сразу после постройки дома, ничего не изменилось. Портрет моих родителей в центре, справа мой дедушка, он построил дом и основал ферму в 1903 году.

Тур Ёхан владеет семейной фермой уже в третьем поколении. Правда, агробизнес уже не приносит такой прибыли, как еще полвека назад. Подводит глобализация и низкие закупочные цены.

Тур Ёхан Рёри:

Плохие цены, власти предпочитают покупать продукты откуда-нибудь из Африки гораздо дешевле. Знаете, мы никогда не голодали и, кажется, забыли, откуда берутся продукты. И это несколько трагично.

Яна Шипко:

Разве не логично было бы поддерживать местных производителей, и у покупателей больше доверия к происхождению продукции?

Тур Ёхан Рёри:

Расскажите это нашим властям.

Веретено, старинный комод, ретро-кофемолка и отреставрированная хозяином дома печка XVII века, в ней до сих пор готовят. Норвежский фермер бережно относится к фамильному наследию. Работать в тандеме с «Беларусом» – для него тоже уже традиция. А вот и женщина его жизни. Посмотреть на нее белорусскому зрителю, да и всему миру, было интересно после такой крылатой фразы.

Фрагмент ролика:

Если бы «Беларус» был женщиной, он был бы в моей постели.

Ролик о белорусском тракторе получил Каннскую пальмовую ветвь. А Тур Ёхан запомнился как самый яркий персонаж.

Яна Шипко:

Ваша жена не ревнует?

Тур Ёхан Рёри:

Разве что немножко.

Первого «Беларуса» Тур Ёхан купил еще в 1997 году. Шутит: это была любовь с первого взгляда.

Яна Шипко:

С тех пор Вы верны этой марке?

Тур Ёхан Рёри:

Да, потому что «Беларус» верен мне. Он не такой дорогой, как другие тракторы, которые оборудованы компьютерами, там нет рычагов, одни кнопки, но если что-то пойдет не так, он будет разорительным в починке. Здесь же все четко в управлении, можно многое делать самостоятельно и большая экономия на сервисе.

За последние годы продажи норвежского дилера МТЗ упали. На старом авторитете выезжать тяжело. Взялись за рекламу. В планах – и открытие сервисного центра.

Тур Ёхан Рёри:

Вам нужно больше рекламы. Другие фермеры подходят ко мне и интересуются, что за трактор, сколько ему лет? Я говорю: 6. – Вау, как 6?! И он все еще отлично выглядит.

Белоруса в Норвегии узнаешь по цепям на шинах против гололёда. Еще из опций специально для северных стран – дополнительный обогрев и гидравлический тормоз.

Тур Ёхан Рёри:

В нем я чувствую себя безопасно – это важно. Хороший обогреватель, зимой можно сидеть в кабине в рубашке, а летом – кондиционер.

Немудрено, с присущим юмором о своем «Беларусе» Тур отзывается не как о технике, а о железном друге.

Тур Ёхан Рёри:

Он очень надежный, никогда не опаздывает, не подводит, берется за любую работу! Я проработал на нем 4 тысячи часов – и никаких проблем! Я очень доволен, этим трактором тоже, но вот мой любимец! Взгляните, какой красавец! Разве не так?!

Выручает белорусский трактор не только в сельхозработах. У Тура Ёхана договор с двумястами домов в окрестности на уборку снега, а летом – кустарника.

Тур Ёхан Рёри:

Когда идет снег и холодно, очень важно чувствовать, что все в порядке. Поработав в таких условиях, начинаешь любить эту машину.

За эти годы в его гараже побывали пять тракторов белорусской марки. Этот, на норвежских номерах, задержался дольше всего.

Тур Ёхан Рёри:

За рулем «Беларуса» – я босс!

Признается, новые модели в каталоге смотрел. Но с любимцем распрощаться пока не готов. Уж слишком надежный.

Яна Шипко:

Будете скучать по нему?

Тур Ёхан Рёри:

Да.

А вот на родине своих тракторов норвежский фермер побывать не прочь. Только бы вырваться в отпуск. Ведь у них на пару с «Беларусом» работа есть круглый год.