За розыгрыш в интернете – штраф миллион рублей и два года лишения свободы

К витебчанину обратилась знакомая, у которой не было компьютера с просьбой разместить в интернете объявление о поиске работы. Для проверки почты она дала другу и пароль от своего электронного ящика…

Вместо этого мужчина, создал ее анкету на сайте знакомств с предложением интима за деньги. Он указал личные данные доверчивой подруги и мобильный телефон.

После того, как ей начали поступать непонятные звонки, девушка обратилась в милицию. Вычислить любителя незаконных развлечений во всемирной паутине оперативникам удалось, выдав себя за клиента.

Алексей Лапоухов, помощник прокурора железнодорожного района Витебска:

– Был установлен еще один интересный факт, он на своем рабочем столе своего компьютера хранил изображения порнографического характера, которые он впоследствии еще и передал через глобальную сеть. Приговором суда ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой исполнения сроком на один год.