За распространение экстремистских материалов - административная ответственность

Планируется, что уже осенью парламентарии примут изменения и дополнения в закон регулирующий ответственность за подобного рода деяния.

Для Беларуси подобные случаи единичны, но, учитывая, опыт соседей, в этом вопросе работать лучше на опережение.

В поезде «Варшава-Москва» брестскими таможенниками обнаружен весьма интересный груз. Гражданин России пытался незаконно провести партию наградных знаков армии Германии периода Первой и Второй мировых войн. Предметы с нацистской символикой были изъяты. Куда, а самое главное для кого, предназначались запрещенные раритеты, следствию ещё предстоит выяснить, но факт появления на белорусской земле нацисткой символики, несомненно не останется безнаказанным.

И хоть для Беларуси подобные случаи единичны, работать здесь лучше на перспективу. Проявление нацизма это серьёзный вызов общественной безопасности и правопорядку. Более того популяризация фашистской символики представляет собой угрозу демократическим институтам. До сих пор у нас не было отдельной статьи за распространение нацистской атрибутики.

С осени любое изготовление, хранение и распространение фашистской символики будет караться отдельным законом. Наряду со штрафами, максимальный из которых до 200 базовых величин – а сегодня это 7 миллионов – будет применяться и административный арест. Новая статья появится и за пропаганду, и за публичную демонстрацию нацистских символов. Всё начинается с малого, и здесь, учитывая опыт соседей, Беларусь будет работать на опережение.



