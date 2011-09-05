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За проживание в студенческом общежитии придется заплатить от 35 тысяч до 105 тысяч рублей

05 сентября 2011 11:11
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Плата за проживание в белорусских студенческих общежитиях будет дифференцированной. Такое решение принято в правительстве страны.

Стоимость напрямую будет зависеть от комфортности. Обычная комната обойдется в одну базовую величину – 35 тысяч рублей, в общежитиях второго уровня – две базовые. Вип-условия будут стоить до 105 тысяч.

Полученные средства поступят в распоряжение вуза и будут использованы для поддержки тех студентов, которые вынуждены снимать жилье из-за нехватки мест в общежитиях.

В республике планируется провести индексацию стипендий. В ближайшие дни правительство по поручению главы государства подготовит проект этого документа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Образование

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