За прошлый год в Беларуси были трудоустроены около пяти тысяч нерадивых пап и мам

Согласно Декрету Президента Беларуси горе-родители обязаны возместить расходы, которые государство тратит на содержание их детей.

Светлана Фёдорова просит не показывать лицо. Говорит, она всегда была примерной мамой. Взрослую дочь уже отдала замуж. А вот 8-летнюю недавно забрали органы опеки. Женщина подолгу уходит в запои, хотя и кодировалась. Милиция и социальные работники в который раз сегодня предупреждают: не бросит пить и не найдет работу, лишат родительских прав. Светлана этого боится больше всего. А потому готова на все.

Светлана Фёдорова:

Я очень люблю свою дочь, очень скучаю по ней, мне не хватает ее. Я приложу все усилия, чтобы вернуть ее, даже запишусь в общество анонимных алкоголиков.

Александр Петруша, инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД Могилева:

Не скажу, что много, но периодически, может, раз в полгода, приходится применять отобрание детей. Скажу, что большинству это помогает.

А некоторым нерадивым родителям могилевские власти и вовсе идут навстречу. Сразу детей не отбирают, дают время, чтобы исправиться самостоятельно. Всем желающим помогают психологи. И такая работа часто очень успешна.

23-летняя Вероника Бадеева, например, устроилась уборщицей на заводе. Работает уже три месяца, сразу же как лишили родительских прав за пьянство. Двое маленьких детей сейчас в приюте. Половина зарплаты уходит на возмещение долга государству.

Вероника Бадеева:

Пока работаю уборщицей. Но со временем получу смежную специальность, чтобы больше было денег.

Пока инстинкты горе-мам и пап не проснутся, заботу о их детях берет на себя государство. А принятый Декрет Президента защищает не только права детей, но и призывает их родителей к ответственности. Они должны возместить государству все расходы. Только в Могилевской области уже работают около 700 благополучных родителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Снитков, прокурор Ленинского района Могилева:

Чтобы мы обращали внимание таких людей, чтобы они не оказались вне зоны нашего внимания. Поэтому мы держим их на контроле, они вынуждены работать, и какие-то средства поступают.

Случаи, когда горе-родители не хотят платить по счетам, встречаются все реже. Что делать с такими родителями, решают в присутствии соцработников и милиции. Как правило, после этого многие мамы и папы становятся на путь исправления.

Кстати, 711 человек в Могилевской области сами пришли в соцслужбы за помощью. Не ради себя, ради тех, кто больше всего ждет возвращения домой, к маме.