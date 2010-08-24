Россияне все активнее обустраиваются в нашей стране. И если одни обзаводятся квадратными метрами, другие уже получили паспорта гражданина Беларуси. Свои же действия объясняют просто – здесь стабильнее и созданы все условия для спокойной и мирной жизни.

Четыре года назад по семейным обстоятельствам Антонина Шматова переехала из Ростовской области в Минск. Сперва получила вид на жительство. Сдала документы. Через два месяца — гражданка Беларуси.

Антонина Шматова:

Здесь мои корни, здесь жили мои родители и здесь живут мои родственники.

Любви все возрасты покорны, уверено заявляет Александр Иванович, особенно если речь идет о Родине. Еще в советские времена уроженец Гомельской области переехал с дорожной бригадой в Россию. Спустя 30 лет твердо решил вернуться в родные края.

Александр Вербицкий, пенсионер:

Спокойнее в Беларуси и надежнее. Здесь чувствуешь себя более уверенно.

Инженер российской гражданской авиации Александр Подгаев выбрал белорусский курс. Оказалось — верный.

Александр Подгаев:

Тут все сделано для того, чтобы я нормально жил, развивался, воспитывал ребенка.

В Беларуси у него жена, дети и работа. Начальник отдела продаж теперь российским коллегам предлагает попробовать белорусскую продукцию.

Александр Подгаев:

Белорусская продукция на уровень выше, чем те же российские молочные продукты, колбасы и так далее.

А еще с уверенностью добавляет: бизнес-климат в Беларуси — с хорошими прогнозами. Законы исполняются, и социальные стандарты — это не просто слово.

Александр Подгаев:

Многодетные семьи имеют право получения квартиры, есть льготное кредитование. В России люди должны надеяться только на себя, на свои внутренние средства. Никаких вопросов о том, чтобы государство помогало, в России нет.

В Департаменте по миграции подсчитали: за последние пять лет почти 20 тысяч россиян официально стали белорусами. В списке получивших разрешение на постоянное проживание и имеющих вид на жительство — более 90 тысяч граждан России.

Игорь Игнатович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Для граждан России наша республика интересна. И сюда едут с удовольствием. Лица, преклонного возраста едут сюда за социальными гарантиями, социальной защитой. Лица помоложе, естественно, стараются открыть свой бизнес или инвестировать в нашу страну. Многие, которые ранее выезжали, утрачивали гражданство и сейчас возвращаются.

Особо пришлась по вкусу россиянам отечественная глубинка. Причем, переезжают целыми семьями. Именно так сделал и Виктор Дорофеев.

Виктор Дорофеев:

Все законы обходятся в России. Нет уверенности. Здесь — пожалуйста, чувствуешь уверенность, чувствуешь себя члеоном общества большой Беларуси, чувствуешь, что на твоей стороне законы.

Как показывает статистика, россияне чаще всего обращаются в департамент миграции с ходатайством о белорусском гражданстве. На втором месте Украина, на третьем Казахстан, дальше Кыргызстан, страны ЕС и Африки. А не так давно гражданин Индии обратился с просьбой остаться в Беларуси и быть ее законным жителем.