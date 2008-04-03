За последние несколько лет в Беларуси прошло около 10 масштабных военных смотров

Подобные учения еще и возможность определить приоритетные направления в развитии армии.

В белорусской армии учения и стрельбы проводятся не только ради проверки боевой готовности, хотя и это важно. В первую очередь, все они носят исследовательский характер. Их результаты - основание для внесения корректив в боевую подготовку войск, возможность определить приоритетные направления в развитии армии.



Первые крупные армейские маневры в истории независимой Беларуси прошли еще в 2001 году. Нестабильная ситуация в мире и активная реформа зарубежных армии требовала от военных новых подходов к обеспечению военной безопасности страны. Именно в 2001 году в армейском лексиконе появилось новое понятие "исследовательское учение". Впервые на огневых позициях и танковых директрисах была практически проверена новая редакция Концепции национальной безопасности и современная структура белорусской армии. С 2001-го масштабные армейские маневры проходят в Беларуси регулярно. "Березина - 2002", "Чистое Небо-2003". В этих учениях участвуют практически все виды и рода войск. Соединения и части приводятся в боеготовность внезапно, а не по заранее утвержденному плану. Впервые испытываются войска территориальной обороны. Также впервые за долгие годы возобновляется подготовка военнослужащих запаса.



Замыслы всех маневров белорусской армии базируются на оценке опыта боевых действий в Югославии, Афганистане и Персидском заливе.



В учениях последних трех лет активно участвуют подразделения российской армии. Вооруженные Силы двух стран готовятся воевать в составе региональной группировки войск.



Каждая новая тренировка проходит особому, тщательно продуманному плану. Главное в подготовке, как офицера, так и солдата - уметь быстро думать и оперативно принимать нестандартные решения. Результат столь напряженной боевой подготовки - создание современной и боеспособной армии.



Достижения белорусов высоко оценивают даже военные Североатлантического альянса. Миротворческая рота белоруской армии регулярно участвует в учениях стран НАТО. В прошлом году в Албании профессионализм белорусов был отмечен специальным кубком командования НАТО.



Впрочем, предела совершенству в военном деле нет. Даже в эти дни белорусские военные активно оттачивают свое мастерство. В боевую готовность приведены армейские подразделения в Минской и Гродненской областях. В одну из частей призваны несколько сотен запасников. Как отмечают в министерстве обороны нынешние внезапные учения лягут в основу предстоящих осенних крупномасштабных маневров. Участие них примут несколько тысяч человек и все силовые структуры государства.