За последние годы нарушения закона со стороны страховых компаний обернулись штрафами на 55 миллионов рублей

Госконтроль дал оценку рынку страховых услуг в Беларуси. Проверка установила факты необоснованного вызова граждан в суды и требования справок. А обещанную выплату некоторым приходится ждать целый год.

То, что в бизнесе время — деньги, Виктору объяснять не надо. А недавняя авария обернулась покупкой месячного проездного на троллейбус. Все потому, что оценка ущерба страховой компании и сервисного центра разошлись в два раза. Организации сводили счеты по автомобилю уже между собой, но факт оставил бизнесмена на своих двух.

Виктор Азаренко, бизнесмен:

В сервисном центре есть свои эксперты. Они обосновывают стоимость полностью. Всеми утвержденными расценками на запчасти, своими нормочасами. И доказывают непосредственно страховой компании, что данная стоимость соответствует действительности.

Самим страховым компаниям придется доказывать свою компетентность. За последние годы нарушения закона с их стороны обернулись штрафами на 55 миллионов рублей. Накопилось и у клиентов. Сроки выплат, беготня со справками — это только основные претензии.

Михаил Маркевич, начальник отдела сервиса страховой компании:

Мы точно также зависим и от правоохранительных органов, которые предоставляют нам документы. И от СТО, которые не могут сделать поставку запчастей по ремонту автомобиля. И ряд других причин, по которым, бывает, задерживаются страховые выплаты.

В ассортименте полиса есть пункты и куда серьезнее, чем обычная авария. К примеру, большинство людей не равнодушны к страхованию жизни. Правда, пока это касается только иностранцев. Так, во Франции и США практически каждая семья получит возмещение в случае трагедии с родственником. В странах Балтии — каждая третья. В Беларуси на такую матпомощь рассчитывает только 3% населения.

Оказывается, все дело в маркетинге. Немногие знают, и даже понимают, в чем здесь выгода. Хотя на практике такую услугу может предоставить даже работодатель. Это как раз свидетельство того, что рынок страховых услуг в Беларуси только набирает обороты. Всего в республике 25 страховых компаний, в которые государство вложило за последние пять лет 1,5 триллиона рублей. Эффект ожиданий пока не оправдал.

Александр Агеев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В то же время все компании внесли в бюджет налогов и так далее — порядка 300 миллиардов. Это говорит о том, что есть еще резерв там.

А решением этих вопросов займется уже Министерство финансов. Инициативы ждут как раз оттуда. А стимул — результаты проверки Госконтроля — уже отправили для ознакомления.

Алексей Мартиненок, Максим Сацукевич, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.