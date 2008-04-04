За последние дни зарегистрировано сразу несколько внезапных отключений светофоров

В том числе и на центральных перекрестках столицы. Выяснилось - электронный вирус!

Их четыре сотни на один город. В центре управления светофорами - "трехглазые постовые" на строгом контроле. Откажется работать хоть один - и дорогу на несколько часов закупорят автомобильные пробки. Электронная карта Минска пестрит разноцветными лампочками. Каждый такой условный знак - действующий светофор. Все они управляются централизованно. Если горит розовый свет дежурный уверен - все в порядке. Красный свет - тревога.

Ремонт светофора занимает час-полтора. Гораздо сложнее определить причину его "технической забастовки". В городе ежедневно дежурят около десятка машин. Чаще всего им приходится ремонтировать "старинные" ламповые светофоры. Молодое -светодиодное поколение более надежно. И наступает "раритетам" на пятки. Каждый месяц в столице устанавливают пять-шесть таких "регулировщиков".

У новых светофоров - и новые правила работы. Они самостоятельно выбирают режим движения - в зависимости от его интенсивности. И ведут обратный отсчет времени для пешеходов и водителей. А еще дают отпор вандалам - сверхчувствительная сигнализация в секунды "доложит о взломе в центральное управление. Но пока "интеллектуальные" светофоры сменят своих устаревших "собратьев" - на столичных улицах можно часто наблюдать технический регресс.

