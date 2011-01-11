Минимум на неделю в страну вернутся метели, мокрый снег и туман. И такие погодные метаморфозы могут существенно осложнить работы по очистке белорусских дорог от снега.

В частности, в ближайшие два дня в Минске должны быть полностью убраны остановочные пункты и дворы. Таково распоряжение председателя Мингорисполкома Николая Ладутько.

Столичный градоначальник неудовлетворительно оценил качество и организацию уборки снега в Минске. Между тем, мэр столицы убежден, что в этом деле должен работать принцип самообслуживания: наряду с коммунальными организациями свой вклад должны вносить население, и обязательно владельцы зданий. Только за последние четыре дня за неоперативное принятие мер по расчистке территории оштрафованы 76 руководителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наказаны были руководители жилищных предприятий, которые отмечены замечаниями Центра гигиены, МЧС и по итогам нашей проверки.