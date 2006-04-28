За порядок и безопасность на дороге. Вместе

28 апреля ГАИ республики проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом "Вместе - за порядок и безопасность на дорогах". Сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи, выступят в трудовых коллективах, автохозяйствах, учебных и дошкольных учреждениях. Дорожно-патрульная служба ГАИ уделяет особое внимание взаимоотношениям водителей и пешеходов. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что чаще всего в результате ДТП страдают именно пешеходы, и, как правило, по собственной вине. Только за три месяца этого года с участием пешеходов в республике совершено 698 ДТП. 94 человека погибли, 306 получили травмы. В каждом третьем случае пешеходы находились в нетрезвом состоянии.