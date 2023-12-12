«За полторы недели 6 км проходят». В чём причина пробок на границе с ЕС? Комментарии водителей

Более 3 000 грузовиков ожидают въезда в страны Евросоюза. Наши таможенные службы выполняют обязательства в полном объеме, чего не скажешь о сопредельной стороне. Самая напряженная ситуация на литовском отрезке границы: там скопилось порядка 1 800 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не отстают и поляки, оформляя в сутки чуть больше половины от пропускной способности КПП. Обязательства по контрактам, недельные простои и ожидание – как новая норма. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Декабрь на границе стал уже прозой, но точно не для тех, кто томится в недельном простое. Фраза «успеть до рождественских праздников» для этих водителей актуальна как никогда. И не из-за праздничных хлопот. В 15 километрах от пункта пропуска уже невозможно выполнить свой рабочий план. Польского водителя Рафаэля ждут дома трое детей и жена, но контракт по поставке груза не закрыт. Еще один недельный простой – и Сочельник пройдет без папы.

Рафаэль Щаняфский, водитель (Польша):

Машин много, людей много, товара много. Конец года, каждый раз как конец года, всегда много заезжает людей. Думал, что еще, может, домой доеду до праздников, 24-го будет у нас праздник.

Андрей Доманьски, водитель (Польша):

Не разгрузили – может, вообще неделя, а, может, и две будет. Кто знает.

Сегодня весь грузовой транспорт, который отправляется в Евросоюз, проходит обязательную перегрузку. Для этого с белорусской стороны обозначили 5 специальных мест – 3 транспортно-логистических центра и 2 дополнительных склада. Перед брестским пунктом пропуска «Козловичи» площади загружены на 90 % из возможных 907 машиномест. На операцию с одним большегрузом тратят примерно полчаса. В сутки – это 800-900 транспортных средств. Цифры доказывают: очереди возникли не из-за перегрузки. Дело, как всегда, в работе сопредельной стороны. Подробности в сюжете

Дмитрий Деменчук, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Минимум мы наблюдали на прошлой неделе – на этой неделе стоит отметить увеличение потока. То есть если раньше было 50-60, то сегодня 70, даже бывает и выше. По прогнозам и самих водителей, и таможенных служб, поток большегрузов до 25 декабря не схлынет, а будет только расти. Еще порядка 8-9 тысяч транспортных средств вернутся в очередь, чтобы загрузиться и успеть в крайний рейс в 2023 году. Обостряют ситуацию и закрытые ранее пункты пропуска – на польском, латвийском, литовском направлениях.