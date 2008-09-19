За полтора года молодой хакер получил от доверчивых пользователей интернетом более 20 тысяч долларов

Поймать расчётливого юношу удалось только сотрудникам специального подразделения "К" министерства внутренних дел. Информация о появившихся в интернете сайтах американских инвестиционных компаний, которые обещают высокие доходы за короткое время, поступила в правоохранительные органы ещё полтора года назад. К поискам мошенников сразу же подключились сотрудники спеподразделения "К", работающие в сфере высоких технологий.



Преступником оказался молодой человек, житель Гродненской области. Его расчёты были довольно просты – "доверчивые пользователи интернета не упустят шанс легко заработать". В итоге, по безналичному переводу хакер получил более 20 тысяч долларов.



Взломщика частных сетевых ресурсов задержали в Волковыске. Он на протяжении года терроризировал своего знакомого. Сегодня – отбывает заслуженное наказание.



Специалисты отмечают, что компьютерные мошенники в последнее время сильно помолодели. Сегодня расширился и класс компьютерных взломщиков. Теперь для удобства правоохранители их подразделяют на несколько категорий. Самые опасные хакеры взламывают сетевые ресурсы государственной важности. В борьбе с ними задействованы специальные подразделения всех силовых структур.