За полгода услугами социального такси воспользовалось 6500 человек

Социальное такси востребовано не меньше обычных пассажирских перевозок. Ещё 240 вызовов уже забронированы вперёд.

Это один из примеров внедрения безбарьерной среды. Городские власти к вопросу подошли со всей ответственностью - на ближайшие пять лет запланирован ряд мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предусмотрено 7,7 миллиарда рублей целевых денег на создание и проведение соответствующих мероприятий. Кроме этого, в настоящее время ведётся работа по принятию районных мероприятий, то есть в каждом районе будут приняты еще и дополнительные мероприятия.