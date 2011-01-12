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За полгода услугами социального такси воспользовалось 6500 человек

12 января 2011 18:40
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Социальное такси востребовано не меньше обычных пассажирских перевозок. Ещё 240 вызовов уже забронированы вперёд.

Это один из примеров внедрения безбарьерной среды. Городские власти к вопросу подошли со всей ответственностью - на ближайшие пять лет запланирован ряд мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Предусмотрено 7,7 миллиарда рублей целевых денег на создание и проведение соответствующих мероприятий. Кроме этого, в настоящее время ведётся работа по принятию районных мероприятий, то есть в каждом районе будут приняты еще и дополнительные мероприятия.
# общество

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