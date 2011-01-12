За полгода услугами социального такси воспользовалось 6500 человек

Это один из примеров внедрения безбарьерной среды. Городские власти к вопросу подошли со всей ответственностью - на ближайшие пять лет запланирован ряд мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Предусмотрено 7,7 миллиарда рублей целевых денег на создание и проведение соответствующих мероприятий. Кроме этого, в настоящее время ведётся работа по принятию районных мероприятий, то есть в каждом районе будут приняты еще и дополнительные мероприятия.