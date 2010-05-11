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За первые месяцы года товарооборот Беларуси и Курганской области вырос в три раза

11 мая 2010 06:33
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Делегация Курганской области во главе с губернатором накануне приземлилась в Минске.

В ближайшие четыре дня стороны планируют не только подписать ряд важных документов в области экономического и научно-технического сотрудничества, но и посетить лидирующие белорусские предприятия.

Вместе с губернатором в Минск прибыли и руководители предприятий области. Российские гости рассчитывают также принять участие в Белорусском промышленном форуме.

Поводом к личной встрече двух уже давно знакомых друг другу регионов стали растущие экономические показатели. За первые месяцы нынешнего года товарооборот между Беларусью и Курганской областью вырос в три раза.

# Экономика # общество

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