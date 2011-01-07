За первое место на Рождественском хоккейном турнире среди любительских команд на приз Президента уже по традиции сражаются сборная Беларуси и России

Соревнования проходят уже в седьмой раз и седьмой раз традиция турнира не нарушена. В финале снова Беларусь и Россия. В «Минск-Арене» проходит настоящее ледовое сражение. Напомним, что уже состоялась игра за третье место. Бронзовым призером стала хоккейная дружина Финляндии, которая обыграла украинцев со счетом 4:1.

После первого периода счет 2:2. Делать прогнозы по поводу того, кто же выиграет, действительно, эту ожесточенную схватку, не стоит.

Пять раз победа была на нашей стороне, но однажды кубок уехал в Россию. Судя по настроениям наших спортивных соперников, они нацелены исключительно на победу. Предыдущие игры на турнире это только подтвердили. Россияне демонстрировали очень результативную игру, поэтому в финал они вышли первыми и заочно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И этот финал отличается бескомпромиссной игрой, так что, как будут развиваться события дальше, покажут второй и третий периоды.

Сегодня разрешилась еще одна интрига турнира. Не будем скрывать, что были опасения по поводу наполняемости трибун «Минск-Арены». Это большая площадка, 15 тысяч зрителей. Не каждая заезжая страна и поп-звезда соберет такую аудиторию, не говоря уже о хоккейном турнире любителей. Однако, как выяснилось, уже за несколько дней до финала опасения по поводу наполняемости трибун сменилась проблемой лишнего билетика. По словам директора спорткомплекса, в «Минск-Арене» просто обрывались телефонные линии, а все билеты уже давно разошлись. Это свидетельство того, что турнир, действительно, растет. Сюда приезжают не только игроки-ветераны, чтобы поиграть, но и зрители получают удовольствие от того, что происходит на льду «Минск-Арены», Ледового дворца, Дворца спорта.

Болельщик:

Хочу увидеть победу нашей белорусской сборной.

Болельщики:

Мы сюда уже приходим раз третий. Желаем, чтобы наши победили.



Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Команды готовятся. Видно, что с каждым годом, на самом деле, хоть турнир ветеранский, любительский, люди тренируются.

Что касается российской сборной, то стоит сказать, что Россия все время готовится, соперник серьезный. Основная задача – победить нашу сборную. Но мы верим в команду Президента Беларуси. Я думаю, что победа будет за нами.

По окончании мы узнаем не только счет, но и лучших игроков. На лед выйдут не две команды, а три. К командам россиян и белорусов присоединится ледовая дружина финнов. Они увезут бронзу.

По окончании состоится торжественное закрытие турнира.