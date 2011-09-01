За парты в Беларуси сядут около 2 миллионов школьников, из них около 90 тысяч первоклассников

По традиции они получат подарочное издание «Мая Радзіма — Беларусь». А первый урок посвящен родной стране.

Сегодня же белорусские вузы принимают первокурсников в студенты. Торжества пройдут во всех университетах и институтах республики.

Традиционно к первому сентября в Беларуси открываются новостройки. Детей встретят семь новых школ и пять дошкольных учреждений. По два — в Брестской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях. В Гродно новоселье справила школа в микрорайоне «Вишневец-3». Современное здание оборудовано и всеми необходимыми элементами безбарьерной среды. Школа на 1 020 ученических мест открывается в минском микрорайоне Дружба-2.

В рамках культурно-образовательной акции сегодня - День гостевых уроков. Они пройдут под единым девизом «Я - гражданин Республики Беларусь» и «Я минчанин» в преддверии праздника города. Ученики и педагоги встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти, деятелями искусства и спортсменами.

Уроки пройдут в Палате представителей, Национальной библиотеке, Мингорисполкоме, Парке высоких технологий и впервые - в Центризбиркоме. Бизнес-уроки в Год предприимчивости для старшеклассников проведет сегодня молодежный инкубатор малого предпринимательства.