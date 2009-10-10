За озеленение собственного двора житель Гродно едва не заплатил рублем

При помощи высаженных кустов сирени любитель экологии пытался помешать соседям парковать на газон автомобили.

Александр Спиридонов во дворе прослыл настоящим «зеленым». Газон у собственного подъезда он отвоевывает с боем у автомобилистов, паркующих на нем свои машины. С подачи цветовода-любителя нарушителей штрафовали не раз, но ничего не менялось. Тогда Александр Николаевич решил защитить зеленую зону живым ограждением – посадил сирень.

– Здесь были посажены кустики, но в связи с тем, что машины стали заезжать сюда, они уничтожили всё. Мы с соседями своими силами в апреле на те же самые места посадили новые, – говорит Александр Спиридонов, житель Гродно.

Владельцы автомобилей пошли в ответное наступление. Разъехаться во дворе пятиэтажки, не повредив посаженные кусты, практически невозможно.

– Дом строился в конце 50-х годов, и не учитывалось, что будет большой поток автотранспорта. На самом деле разъехаться автолюбителям негде. Если кто-то подъезжает и останавливается для высадки, и если идёт другая машина, то разъехаться они не могут, – объясняет Юрий Дикевич, автовладелец.

Поводом для жалоб на неугомонного соседа стала все та же злополучная сирень. Дескать, посажена она без всякого на то разрешения. Утихомирить цветовода-любителя местные коммунальщики решили статьей административного кодекса.

– По этой статье я должен заплатить штраф от 10 до 15 базовых величин, это 850 тысяч. И это за то, что я посадил это здесь, – рассказывает Александр Спиридонов.

Эта новость стала неожиданностью для жильцов всего дома. Оказывается, озеленение двора, по сути – работа, которую обязаны делать сами коммунальщики, наказуема. В местном ЖКХ утверждают, что действуют по закону. Все посадки должны быть строго по плану.

– Здесь, конечно, был составлен протокол сотрудниками коммунальных служб города. Но он был составлен в виде предупреждения. Административного наказания, как такового, не будет. И на будущее хотелось бы, чтобы все эти самовольные посадки кустарников и деревьев в какой-то степени согласовывались, – заявил Василий Шлык, начальник отдела ЖКХ администрации Октябрьского района Гродно.

Однако настойчивого защитника растений наказание рублем не остановило. Он все же намерен избавить свой двор от машин. Правда, как это сделать – пока не ясно.

Проблема жителей улицы Мира для Гродно не нова. Катастрофическая нехватка парковочных мест существует во всех старых микрорайонах города. И одними жалобами и штрафами её не решить. Здесь нужно желание городских властей провести реконструкцию этих территорий.

– Уже разработан проект по перекладке теплотрассы. Но из-за временного снижения финансирования в этом году мы не смогли этот проект осуществить. Будем надеяться, что это будет сделано в следующем году. Одновременно с заменой трассы будут сделаны парковки возле каждого дома, – рассказывает Марьян Жук, директор УЖРЭП Октябрьского района Гродно.

Жильцы надеются, что эти обещания – не пустые слова. Ведь примирить соседей на улице Мира сможет только масштабная реконструкция с учетом интересов всех.