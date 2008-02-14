За оздоровление детей будут отвечать столичные предприятия

Ускорить подготовку лагерей к новому сезону поручил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. В этом году их будет 40, причем 17 откроются после реконструкции. Среди них - лагерь "Ислочь" для сирот и детей из социально неблагополучных семей. Будет продолжена практика работы палаточных лагерей, круглосуточного и дневного пребывания, а также профильных: туристических, оборонно-спортивных, экологических. Будет разработан график заездов детей в оздоровительные лагеря летом, а еще организован отдых и зимой с соответствующей спортивной базой.



Глава Мингорисполкома поручил создать в лагерях все условия для проживания, питания и отдыха. Упор будет сделан на физическую активность детей и сбалансированное питание. В этих целях с нынешнего года в каждом лагере будут работать диетсестры.