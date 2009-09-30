За отрицание «советской оккупации» в Литве будут сажать на два года

Литовский парламент одобрил поправки к Уголовному кодексу, вводящие наказание за отрицание или оправдание «советской агрессии» против этого государства.

За принятие данных поправок, инициированных консерватором Вилией Алякнайте-Абрамикене, в первом чтении проголосовал 41 парламентарий, «против» - 13, воздержались 25 депутатов. В свою очередь представитель оппозиционных социал-демократов Витянис Андрюкайтис критически высказался о поправках, заявив, что они «политизируют историю», а утверждения о том, что такие поправки «требуются в соответствии с инициированным Евросоюзом соглашением о борьбе с расизмом и ксенофобией, вводят в заблуждение». По его мнению, такие поправки не помещаются в рамки демократических принципов.

Поправки предусматривают наказание «за оправдание преступлений СССР или нацистской Германии против человечности» лишением свободы на срок до двух лет. Согласно изменениям в УК, штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет грозит тому, что публично высказал «одобрение агрессии СССР или нацистской Германии против Литвы, отрицал ее или умалял ее».

Также предлагается ввести аналогичные наказания за клевету на участников литовского сопротивления, которые в 1944-1953 годах осуществляли организованное вооружение сопротивление советской оккупации, сообщает «Интерфакс-Запад».