За отказ показывать Уго Чавеса кабельные телеканалы Венесуэлы отключены

Венесуэльские провайдеры под давлением властей приостановили вещание ряда кабельных телеканалов, оппозиционных президенту Уго Чавесу.

Телеканалы обвиняются в нарушении новых правил вещания, которые обязывают транслировать выступления главы государства, сообщает агентство AP. В частности, RCTV не стал транслировать речь Чавеса, с которой президент в субботу, 23 января, обратился к своим сторонникам на митинге.

Глава государственного агентства по телевещанию Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello) заявил в этой связи, что ни один из телеканалов не имеет права нарушать закон. Помимо отказа показывать выступления Чавеса, Кабелло обвинил кабельные телеканалы в том, что в программах, содержащих сцены насилия или сексуальные сцены, отсутствует соответствующее предупреждение. Кроме того, по его словам, в середине дня каналы транслируют мыльные оперы, вместо того чтобы пускать телепрограммы для детей, как это предписано правилами вещания.

Руководство RCTV заявило свой протест, отметив в официальном обращении, что государственное агентство по телевещанию не имеет никакого права приказывать провайдерам отключать от вещания те или иные телеканалы, сообщает Лента.ру.